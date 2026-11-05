International Petroleum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

International Petroleum hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.74 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte International Petroleum 0.040 CAD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat International Petroleum 292.7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 228.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch