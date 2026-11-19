International Parkside Products hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

International Parkside Products vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 150.0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.010 CAD. Im Vorjahr waren -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat International Parkside Products im vergangenen Geschäftsjahr 3.77 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte International Parkside Products 3.41 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch