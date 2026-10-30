International Paper gewährte Anlegern Blick in die Bücher

International Paper gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 798.66 ARS. Im Vorjahresquartal waren -694.150 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.44 Prozent auf 9’294.45 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8’266.06 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch