International Money Express veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

International Money Express äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.370 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16.69 Prozent auf 114.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch