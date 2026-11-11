International Money Express mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International Money Express hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.170 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat International Money Express in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17.82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 109.0 Millionen USD im Vergleich zu 132.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch