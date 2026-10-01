International Metals Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

International Metals Mining hat sich am 29.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das International Metals Mining ein Ergebnis je Aktie von -0.080 CAD vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.160 CAD. Im Vorjahr waren -0.120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch