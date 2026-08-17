International Meal Company Alimentacao SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

International Meal Company Alimentacao SA hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

International Meal Company Alimentacao SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.110 BRL je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.24 Prozent auf 419.8 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 462.6 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch