International Maritime Industries signe un mémorandum d'entente avec HHI et Bahri dans le cadre de la création d'une nouvelle industrie maritime en Arabie saoudite

Le mémorandum d'entente a pour objectif de permettre à IMI de construire son premier VLCC pour Bahri en Corée du Sud et de lui fournir une connaissance et une expérience du secteur de niveau mondial

DHAHRAN, Arabie saoudite, 29 juin 2019 /PRNewswire/ -- International Maritime Industries (IMI) a annoncé aujourd'hui la signature d'un mémorandum d'entente avec ses partenaires de longue date Hyundai Heavy Industries, Co., Ltd. (HHI) et Bahri, un leader mondial de la logistique et du transport, dans le but de poursuivre une série d'activités commerciales à long terme, conjointement ou individuellement, sur la base d'une relation multilatérale. Les activités comprendront (sans toutefois s'y limiter) la construction d'un ou plusieurs très gros transporteurs de brut (VLCC) en Corée du Sud.

Bahri passera sa première commande de VLCC à IMI avant la fin du mois de juillet 2019, date à laquelle IMI engagera HHI en tant que sous-traitant pour la construction du VLCC. « Cet accord offre de nombreux avantages à IMI, notamment le transfert de connaissances de HHI à IMI, un mécanisme permettant d'accorder l'utilisation de la propriété intellectuelle (IP) à IMI, des plans de développement permettant aux employés d'IMI d'acquérir de nouvelles compétences en matière de construction et de planification navales, ainsi qu'une assistance technique », a déclaré Fathi K. Al-Saleem, président-directeur général d'IMI. « Cet accord contribue à la croissance à long terme de cette nouvelle industrie en Arabie saoudite et permettra à IMI de construire de manière indépendante des VLCC en Arabie saoudite conformément aux normes internationales de construction navale les plus strictes. » HHI aidera également IMI à localiser la chaîne d'approvisionnement dans le royaume.

Abdullah Aldubaikhi, PDG de Bahri, a précisé à propos de ce mémorandum : « Déterminée à jouer un rôle central dans la transformation du royaume en un important centre régional et mondial de transport et de logistique, Bahri a exploré de nouveaux horizons en matière de coopération industrielle pour donner corps à sa vision. Cet accord, qui renforce encore notre solide relation stratégique avec IMI et HHI, constitue un progrès majeur dans cette direction. Nous sommes convaincus qu'il stimulera nos efforts en cours visant à améliorer nos offres et à renforcer nos capacités. Nous nous réjouissons à la perspective d'une collaboration fructueuse qui profitera immensément à nos clients et à nos actionnaires. »

En outre, IMI envisage de signer un accord de coopération stratégique avec Hyundai Global Services (HGS), par lequel HGS considère IMI comme un chantier naval de réparation préférable en ce qui concerne la portée du secteur des activités MRO de modernisation, et IMI considère également HGS comme un fournisseur prioritaire en ce qui concerne la portée des activités MRO de modernisation. Les deux parties continueront à travailler au développement conjoint de technologies pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts du cycle de vie et prolonger la durée de vie de leurs actifs.

« Cet accord renforce davantage les relations commerciales entre IMI et ses actionnaires, tout en contribuant au développement d'une infrastructure de chaîne logistique localisée pour le secteur maritime, à une expertise technique pour les ressortissants saoudiens et à une solide expérience en matière de construction navale », a ajouté M. Al-Saleem.

International Maritime Industries, située dans le complexe King Salman pour les industries et services maritimes internationaux à Ras Al-Khair, en Arabie saoudite, sera la plus grande installation maritime de la région MENA proposant une gamme complète de service. Une fois la construction terminée, l'installation aura une capacité annuelle de quatre (4) plateformes offshore neuves et de plus de 43 nouveaux navires neufs, y compris des VLCC, outre l'assurance de l'entretien de plus de 260 produits maritimes. Les principales activités de production devraient débuter vers la fin de 2020 et l'installation devrait atteindre sa pleine capacité de production d'ici 2022. International Maritime Industries est une coentreprise entre Saudi Aramco, Lamprell, Bahri et Hyundai Heavy Industries.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/931055/IMI_MOU_Signing.jpg