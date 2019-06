International Maritime Industries signe un mémorandum d'entente avec HHI dans le but de collaborer à la création de capacités de construction navale et de MRO en Arabie saoudite

DHAHRAN, Nepal, 29 juin 2019 /PRNewswire/ -- International Maritime Industries (IMI) a annoncé aujourd'hui avoir signé un mémorandum d'entente avec Hyundai Heavy Industries, Co., Ltd. (HHI) pour coopérer l'une avec l'autre en vue du développement mutuel de relations commerciales potentielles, et pour envisager de conclure un accord contraignant pour HHI afin de permettre à IMI de construire des navires spécialisés et militaires.

« À mesure que nous bâtissons une nouvelle industrie maritime en Arabie saoudite, il est important que nous tirions parti de notre partenariat avec un constructeur de navires de classe mondiale comme HHI », a déclaré Fathi K. Al-Saleem, président-directeur général d'IMI. « Cet accord est susceptible d'élargir l'offre de produits d'IMI à un nouveau segment de marché. Par ailleurs, le transfert potentiel de connaissances grâce à la formation des membres de l'équipe saoudienne d'IMI chez HHI nous aide à créer de nouvelles opportunités de carrière dans le royaume et permettra à IMI de fabriquer et d'entretenir de manière autonome des navires de la marine à Ras Al-Khair à l'avenir. »

Le mémorandum d'entente entre IMI et HHI facilite l'échange d'informations et la participation à des mises à jour pertinentes sur la recherche et le développement de navires militaires et la localisation de la fabrication de leurs moteurs en Arabie saoudite.

Maritime Industries & Services à Ras Al-Khair, en Arabie saoudite, sera la plus grande installation maritime de la région MENA proposant une gamme complète de services. Une fois la construction terminée, l'installation aura une capacité annuelle de quatre (4) plateformes offshore neuves et de plus de 43 nouveaux navires neufs, y compris des VLCC, outre l'assurance de l'entretien de plus de 260 produits maritimes. Les principales activités de production devraient débuter vers la fin de 2020 et l'installation devrait atteindre sa pleine capacité de production d'ici 2022. International Maritime Industries est une coentreprise entre Saudi Aramco, Lamprell, Bahri et Hyundai Heavy Industries.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/931074/Navy_MOU_Signing.jpg