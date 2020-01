International Maritime Industries signe deux « nouvelles commandes de construction de plateformes de forage » avec ARO Drilling

- La signature du contrat vise à permettre à IMI de construire ses deux premières plateformes de forage autoélévatrices pour ARO Drilling (ARO) aux Émirats arabes unis, ce qui dotera IMI de connaissances et d'une expérience de l'industrie de premier ordre

DHAHRAN, Arabie saoudite, 20 janvier 2020 /PRNewswire/ -- International Maritime Industries (IMI) a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé deux « conventions d'achat d'appareils de forage » (RPA selon l'anglais Rig Purchase Agreement) avec ARO, un entrepreneur de forage en mer de premier plan mondial qui possède, exploite et gère une flotte de plateformes de forage autoélévatrices haut de gamme et de caractéristiques techniques élevées en Arabie Saoudite, et qu'elle a également signé un contrat de sous-traitance qui en découle avec un partenaire à long terme, Lamprell Energy Ltd (LEL), portant sur la construction de deux (2) plateformes de forage autoélévatrices Keppel LeTourneau Super 116E. La livraison de la première plate-forme de forage est prévue pour le premier trimestre 2022 et celle de la deuxième pour le deuxième trimestre 2022.

« Cette obtention offre de nombreux avantages à IMI, notamment le transfert des connaissances techniques et de la propriété intellectuelle de LEL à IMI et un mécanisme permettant d'aborder les programmes de développement nécessaires aux employés d'IMI, afin qu'ils acquièrent des compétences très pointues en matière de construction et de planification des appareils de forage qui garantiront à IMI d'être dotée des bons atouts pour construire de tels appareils de façon autonome à Ras Al-Khair, une fois que le chantier naval haut de gamme d'IMI aura démarré ses activités. LEL aidera IMI à s'adapter à la chaîne logistique au Royaume. L'obtention de ces projets contribuera donc à la croissance à long terme de cette nouvelle industrie en Arabie saoudite et permettra à IMI de construire de façon indépendante des plateformes de forage autoélévatrices en Arabie saoudite selon les normes internationales de construction de plateformes les plus élevées », a déclaré Fathi K. Al-Saleem, président-directeur général d'IMI.

Kelly McHenry, PDG d'ARO, a commenté l'octroi du projet en ces termes : « ARO s'engage à accroître sa présence dans la région et nous sommes heureux de parvenir à des accords qui nous permettront d'utiliser les capacités de fabrication locales pour atteindre nos objectifs de croissance de la flotte. Grâce à ces conventions d'achat, ARO fera l'acquisition de deux plateformes autoélévatrices à la pointe de la technologie et nous avons hâte de travailler en collaboration avec IMI à la livraison de ces appareils ».

« L'obtention de ce projet renforce les relations commerciales entre IMI et ses actionnaires, tout en contribuant au développement d'une infrastructure de chaîne logistique industrielle localisée, d'une expertise technique pour les ressortissants saoudiens et d'une expérience dans la construction de plateformes autoélévatrices », a ajouté M. Al-Saleem.

International Maritime Industries, située dans le complexe King Salman pour les industries et services maritimes internationaux à Ras Al-Khair, en Arabie saoudite, sera la plus grande installation maritime de la région MENA (Moyen-Orient, Afrique du Nord) proposant une gamme complète de services. Une fois la construction terminée, l'installation aura une capacité annuelle de quatre (4) plateformes en mer neuves et de plus de 43 nouveaux navires de construction neuve, dont des VLCC (très gros transporteurs de brut), en plus de l'assurance de l'entretien de quelque 260 produits maritimes. Les principales activités de production devraient débuter vers la fin 2020 et l'installation devrait atteindre sa pleine capacité de production d'ici à 2022. International Maritime Industries est une coentreprise formée par Saudi Aramco, Lamprell, Bahri et Hyundai Heavy Industries.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1078927/ARO_IMI.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1078928/IMI_Lamprell.jpg