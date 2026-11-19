International Isotopes hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 2.6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch