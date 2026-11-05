International General Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International General Insurance hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.66 USD gegenüber 0.750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9.01 Prozent auf 140.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 128.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch