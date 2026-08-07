International General Insurance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

International General Insurance liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat International General Insurance die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.770 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.26 Prozent auf 143.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 132.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch