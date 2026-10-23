International Gemmological Institute (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

International Gemmological Institute (India) lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.00 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3.98 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 31.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 4.10 INR je Aktie sowie einen Umsatz 3.74 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch