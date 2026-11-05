International Flavors Fragrances: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

International Flavors Fragrances hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 27.91 Prozent auf 1.94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte International Flavors Fragrances 2.69 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch