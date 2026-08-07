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07.08.2026 06:37:00
International Flavors Fragrances vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
International Flavors Fragrances lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.38 USD je Aktie generiert.
International Flavors Fragrances hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.95 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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