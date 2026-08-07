International Flavors Fragrances: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

International Flavors Fragrances stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23.48 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 227.82 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2’753.04 Milliarden ARS – das entspricht einem Minus von 13.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3’175.08 Milliarden ARS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch