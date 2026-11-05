International Flavors Fragrances präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

International Flavors Fragrances veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat International Flavors Fragrances in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27.91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.94 Milliarden USD im Vergleich zu 2.69 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch