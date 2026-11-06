International Flavors Fragrances hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

International Flavors Fragrances hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -27.50 ARS. Ein Jahr zuvor waren 17.71 ARS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat International Flavors Fragrances in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18.62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2’912.67 Milliarden ARS im Vergleich zu 3’579.04 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch