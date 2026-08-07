International Flavors Fragrances hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

International Flavors Fragrances hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.38 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29.31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.76 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.95 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch