International Financial Advisers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

International Financial Advisers liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat International Financial Advisers die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz wurden 0.5 Millionen KWD gegenüber 0.1 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch