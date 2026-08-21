International Endeavors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International Endeavors hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat International Endeavors im vergangenen Quartal 0.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte International Endeavors 0.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch