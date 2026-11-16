International Conveyors legte Quartalsergebnis vor

International Conveyors präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2.740 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 81.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 824.2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 453.0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch