International Conveyors legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

International Conveyors präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18.79 INR. Im Vorjahresviertel hatte International Conveyors 8.22 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat International Conveyors 353.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 354.6 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch