International Container Terminal Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

International Container Terminal Services lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 9.47 PHP gegenüber 7.48 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 66.16 Milliarden PHP gegenüber 49.61 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch