International Container Terminal Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

International Container Terminal Services hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

International Container Terminal Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.650 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 856.8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.07 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch