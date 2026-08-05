International Container Terminal Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

International Container Terminal Services gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.600 USD je Aktie erzielt worden.

International Container Terminal Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 990.7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 821.0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch