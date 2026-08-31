International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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31.08.2026 18:00:38
International Consolidated Airlines-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.
5 Experten sehen das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 5,590 GBP, was einem Anstieg von 1,21 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 4,382 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|5,00 GBP
|14,10
|21.08.2026
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|25,51
|20.08.2026
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|25,51
|11.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|04.08.2026
|Deutsche Bank AG
|6,45 GBP
|47,19
|03.08.2026
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|25,51
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
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|UBS AG
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|UBS AG
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|UBS AG
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