International Consolidated Airlines-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Im abgelaufenen Monat haben 5 Experten ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.

5 Experten sehen das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 5,590 GBP, was einem Anstieg von 1,21 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 4,382 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 5,00 GBP 14,10 21.08.2026 Bernstein Research 5,50 GBP 25,51 20.08.2026 Bernstein Research 5,50 GBP 25,51 11.08.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 04.08.2026 Deutsche Bank AG 6,45 GBP 47,19 03.08.2026 Bernstein Research 5,50 GBP 25,51 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch