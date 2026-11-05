International Combustion (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

International Combustion (India) präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 18.96 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0.500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 784.7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 753.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch