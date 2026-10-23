International Business Machines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

International Business Machines veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0.01 BRL. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.010 BRL ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat International Business Machines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 87.86 Milliarden BRL im Vergleich zu 88.98 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch