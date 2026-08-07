International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

International hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.89 AED, nach 1.82 AED im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.41 Milliarden AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.52 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch