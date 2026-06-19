International Battery Metals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

International Battery Metals präsentierte am 17.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 0.23 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 80.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem International Battery Metals 1.21 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch