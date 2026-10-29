Intern Ind legte Quartalsergebnis vor

Intern Ind hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12.59 PKR gegenüber 2.56 PKR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 29.70 Milliarden PKR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.88 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch