INTERMESTIC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

INTERMESTIC hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 41.88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 56.21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 22.04 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INTERMESTIC 14.36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch