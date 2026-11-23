Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Sonstiges

Interim Management Statement für die ersten zehn Monate 2026*



23.11.2026 / 06:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Rekordgewinn dank Allzeithoch bei verwalteten Vermögen und verbessertem operativem Hebel. Die verwalteten Vermögen (AuM) erreichten per Ende Oktober 2026 einen Rekordwert von CHF 553 Mrd., gestützt durch die solide Aktienmarktperformance, einen stärkeren US-Dollar und anhaltende Netto-Neugeldzuflüsse2 von CHF 8.5 Mrd. seit Jahresbeginn trotz fortgesetztem Risikoabbau.

Die Bruttomarge lag in den ersten zehn Monaten bei 82 Basispunkten (Bp) im Vergleich zu 83 Bp (zugrunde liegend *** ) nach den ersten zehn Monaten 2025, da sich die ausserordentlich hohen aktivitätsabhängigen Erträge aus dem ersten Quartal 2026 in den Folgemonaten nicht fortgesetzt hatten.

Die adjustierte Cost/Income Ratio betrug in den ersten zehn Monaten 64%, eine deutliche Verbesserung gegenüber den zugrunde liegenden *** 66% der ersten zehn Monate 2025 und ein Beleg eines weiter verbesserten operativen Hebels (Operating Leverage).

Der adjustierte Gewinn vor Steuern für die ersten zehn Monate erhöhte sich auf rund CHF 1.3 Mrd., ein Rekordwert und ein Anstieg um 17% gegenüber dem zugrunde liegenden *** Ergebnis des Vorjahres.

Die Kapitalausstattung der Gruppe bleibt stark mit einer auf 19.7% **** gesteigerten CET1-Kapitalquote, womit sie deutlich über den Mindestanforderungen liegt.

Neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu CHF 600 Mio. am 2. November 2026 lanciert.

Wie bereits mitgeteilt, arbeitet die Gruppe weiterhin daran, ihr Kundenbuch vollständig mit ihrem überarbeiteten Risiko- und Compliance-Rahmen in Einklang zu bringen. Der verbleibende Umfang der noch aufzulösenden Kundenbeziehungen ist nun klar definiert und entspricht weniger als 2.5% der AuM. Die Gruppe will die Auflösung dieser Beziehungen bis Ende 2027 weitgehend abschliessen. Stefan Bollinger, Chief Executive Officer der Julius Bär Gruppe AG, sagt: «In den ersten zehn Monaten des Jahres 2026 haben ein Allzeithoch bei den verwalteten Vermögen und der verbesserte operative Hebel zu einer Profitabilität auf Rekordniveau geführt – ein Beleg der Stärke unseres Unternehmens. Darüber hinaus haben wir mehrere wichtige Meilensteine erreicht, darunter die Regelung langjähriger Altlasten sowie die Lancierung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu CHF 600 Mio. im November.» Er fährt fort: «Wir können nun zügig auf unser erklärtes Ziel hinarbeiten, über ein nachhaltiges Kundenbuch im Einklang mit unserer neuen Wealth-Management-Strategie zu verfügen. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unsere Kunden dabei zu unterstützen, Marktchancen zu nutzen und Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Durch die disziplinierte Umsetzung unserer Strategie schaffen wir langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre.» Allzeithoch bei verwalteten Vermögen – anhaltende Netto-Neugeldzuflüsse

Die AuM wuchsen auf einen Rekordwert von CHF 553 Mrd., was einem Plus von 6% seit Jahresbeginn entspricht. Massgebend für diese Zunahme waren die positive Aktienmarktentwicklung, die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken und anhaltende Netto-Neugeldzuflüsse** in Höhe von CHF 8.5 Mrd. Die durchschnittlichen monatlichen AuM stiegen im Jahresvergleich um 9% auf CHF 538 Mrd. (erste 10 Monate 2025: CHF 495 Mrd.). Die annualisierte Netto-Neugeldrate** von 2.0% (erste 10 Monate 2025: 2.8%) wurde durch den fortgesetzten Risikoabbau beeinträchtigt. Wie im Interim Management Statement für die ersten vier Monate 2026 und bei der Präsentation des Halbjahresergebnisses 2026 mitgeteilt, setzt Julius Bär die Bemühungen fort, das Kundenbuch vollständig dem überarbeiteten Risiko- und Compliance-Rahmen anzupassen. Der verbleibende Umfang der noch aufzulösenden Kundenbeziehungen ist nun klar definiert und entspricht weniger als 2.5% der AuM (basierend auf den Bewertungen per Ende Oktober 2026) bei einer Bruttomarge, die im Wesentlichen dem Durchschnittswert der Gruppe entspricht. Die Gruppe verfolgt das Ziel, die Auflösung dieser Beziehungen bis Ende 2027 grösstenteils abzuschliessen und beabsichtigt, fortlaufend quantitative Updates zu geben. Das Netto-Neugeldziel** von 4–5% bis 2028 wird bestätigt. Das im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete moderate Tempo beim Releveraging durch Kunden setzte sich in den folgenden vier Monaten fort. Die Anzahl Kundenberater erhöhte sich auf 1’274, was einem Nettoanstieg um 27 seit Ende Juni 2026 entspricht. Vermögenswachstum und Kostenmanagement als Treiber der Rekord-Profitabilität

In den ersten zehn Monaten 2026 ist der Betriebsertrag in allen Regionen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 stark gestiegen. Die Bruttomarge für die ersten zehn Monate 2026 belief sich auf 82 Bp (erste 10 Monate 2025, zugrunde liegend***: 83 Bp). Die aktivitätsabhängigen Erträge waren im ersten Quartal besonders stark, bevor sie sich im zweiten Quartal normalisierten und in den letzten vier Monaten weiter abschwächten. Wiederkehrende Erträge (innerhalb des Erfolgs aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft): 38 Bp (erste 10 Monate 2025: 36 Bp); gestützt durch einen Anstieg der Durchdringungsrate bei den diskretionären Mandaten auf 17% per Ende Oktober 2026 gegenüber 16% im Vorjahr.

Aktivitätsabhängige Erträge: 22 Bp (erste 10 Monate 2025: 22 Bp), davon stammten 11 Bp (erste 10 Monate 2025: 10 Bp) aus den nicht wiederkehrenden Erträgen innerhalb des Erfolgs aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft und 12 Bp (erste 10 Monate 2025: 12 Bp) aus dem Erfolg aus Finanzinstrumenten bewertet zu FVTPL (ohne Ertrag aus Treasury Swaps).

Zinsabhängige Erträge: 22 Bp (erste 10 Monate 2025: 24 Bp); davon stammten 5 Bp vom Erfolg aus dem Zinsgeschäft (erste 10 Monate 2025: 2 Bp) und 17 Bp vom Ertrag aus Treasury Swaps (erste 10 Monate 2025: 21 Bp). Die Umsetzung der bis Ende 2028 angestrebten Bruttoeffizienzsteigerungen von CHF 130 Mio. verläuft planmässig. Vor dem Hintergrund einer anhaltenden Kostendisziplin verbesserte sich die adjustierte Cost/Income Ratio im Vergleich zum Vorjahr auf 64% (erste 10 Monate 2025, zugrunde liegend***: 66%), während die adjustierte Vorsteuermarge auf 29 Bp stieg (erste 10 Monate 2025, zugrunde liegend***: 27 Bp). Dadurch erhöhte sich der adjustierte Gewinn vor Steuern in den ersten zehn Monaten 2026 auf rund CHF 1.3 Mrd., was einen Anstieg um 17% gegenüber dem zugrunde liegenden*** Ergebnis vom Vorjahr und einen Rekordwert darstellt. Solide Kapitalausstattung – Aktienrückkauf lanciert

Aufgrund der starken Profitabilität der ersten zehn Monate 2026 schritt der Aufbau von CET1-Kapital zügig voran, wobei sich die CET1-Kapitalquote auf 19.7%**** gegenüber 17.4% zum Jahresende 2025 erhöhte und damit die entsprechende regulatorische Anforderung von 9.5% deutlich übertraf. Nach der Rückzahlung von Additional-Tier-1-Kapitalinstrumenten (AT1) in Höhe von insgesamt USD 350 Mio. im ersten Halbjahr 2026 belief sich die Gesamtkapitalquote der Gruppe auf 25.5% (Ende 2025: 24.7%), und die Tier 1 Leverage Ratio betrug 4.8% (Ende 2025: 4.9%)****. Sie lag damit deutlich über der regulatorischen Mindestanforderung von 3.0%. Am 2. November 2026 hat die Gruppe ihr zuvor angekündigtes Aktienrückkaufprogramm lanciert. Das Programm erlaubt den Rückkauf von Aktien der Julius Bär Gruppe AG bis zu einem Gesamtwert von CHF 600 Mio. und soll innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. Die Durchführung des Programms hängt von den jeweiligen Marktbedingungen ab. Die Aktien werden über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange (Ticker: BAERE) angekauft. Die Aufwendungen für den Rückkauf werden während der Laufzeit des Programms dem CET1-Kapital belastet. Ausblick

Dank der starken Performance in den ersten zehn Monaten ist die Gruppe gut positioniert, um für das Jahr 2026 einen deutlich höheren IFRS- bzw. adjustierten Konzerngewinn zu erzielen als 2025. Die Gruppe bekräftigt ihre Finanzziele für 2028, einschliesslich einer adjustierten Cost/Income Ratio von weniger als 67%. Für 2027 geht die Gruppe derzeit davon aus, dass ihre adjustierte Cost/Income Ratio leicht über 67% liegen wird. Dies reflektiert die Auswirkungen des erwähnten Risikoabbaus, die erwartete Normalisierung der Kundenaktivität nach den ausserordentlich hohen Aktivitätsniveaus im ersten Quartal 2026 sowie weitere Technologie- und Wachstumsinvestitionen. Q&A-Webcast

Im Anschluss an die heutige Veröffentlichung des Interim Management Statements für die ersten zehn Monate 2026 werden Stefan Bollinger, CEO von Julius Bär, sowie CFO Pete Burrill um 8.15 Uhr (MEZ) eine Frage-Antwort-Runde mit Analysten abhalten. Der Webcast wird live übertragen und bleibt abrufbar unter www.juliusbaer.com/webcast. * Basierend auf ungeprüfter Betriebsrechnung. Bezüglich der Verwendung der alternativen Performance-Kennzahlen wird auf den Abschnitt «Alternative Performance-Kennzahlen» am Ende dieser Medienmitteilung verwiesen. ** Wie bereits in den vorangegangenen Berichtsperioden wird das Netto-Neugeld gemäss den Richtlinien der FINMA erfasst und enthält daher keine Zinsen und Dividenden. *** 2025 waren die adjustierten Ergebnisse und Performance-Kennzahlen durch erhebliche Netto-Kreditverluste beeinträchtigt. In den «zugrunde liegenden» Ergebnissen ist der Einfluss dieser Kreditverluste im Jahr 2025 nicht berücksichtigt. **** Basierend auf 100% Gewinnrealisierung; für regulatorische Meldezwecke gemäss finalem Basel-III-Standard ist die Erfassung von Gewinnen auf 70% begrenzt, wenn die Finanzergebnisse nicht von externen Wirtschaftsprüfern geprüft oder begutachtet wurden. Auf dieser Grundlage betrugen die CET1-Kapitalquote Ende Oktober 2026 19.3%, die Gesamtkapitalquote 25.2% und die Tier 1 Leverage Ratio 4.7%. Wichtige Termine 1. Februar 2027: Veröffentlichung und Präsentation des Jahresabschlusses 2026

15. März 2027: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2026, einschliesslich des Vergütungsberichts 2026

15. März 2027: Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2026

15. April 2027: Generalversammlung, Zürich Kontakte

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Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkundschaft. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Oktober 2026 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 553 Mrd. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst. Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com. Disclaimer für zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung der Julius Bär Gruppe AG («das Unternehmen») umfasst zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten, Strategien, Möglichkeiten und das Geschäftsumfeld, in dem sie sich bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte», «erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht», «plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, welche sich als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im jetzigen Zeitpunkt als angemessen erachtet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unklarheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft bzw. der Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Schweiz, der Europäischen Union und anderswo sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten wird den Lesern davon abgeraten, sich unangemessen auf derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften, ihre Direktoren, Manager, Arbeitnehmer und Berater übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist. Alternative Performance-Kennzahlen

Diese Medienmitteilung und andere Investorenmitteilungen enthalten bestimmte Finanzkennzahlen zur vergangenen und zukünftigen Performance sowie zur finanziellen Situation, die von den International Financial Reporting Standards (IFRS) nicht definiert oder festgelegt sind. Das Management ist der Meinung, dass diese alternativen Performance-Kennzahlen (Alternative Performance Measures, APM) nützliche Informationen über die finanzielle und operative Performance der Gruppe liefern. Diese APM verstehen sich als Ergänzung zu den IFRS-Ergebnissen, jedoch nicht als deren Ersatz. Adjustierte Ergebnisse werden ermittelt, indem aus den IFRS-Ergebnissen die Auswirkungen auf den Betriebsertrag (neu seit 1. Januar 2025) oder den Geschäftsaufwand im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Veräusserungen von Unternehmen oder Beteiligungen (d. h. M&A-Transaktionen) sowie die damit verbundenen Steuereffekte ausgeschlossen werden. Zu den M&A-bezogenen Anpassungen können unter anderem folgende Positionen gehören: Gewinne oder Verluste aus Veräusserungen; die erfolgswirksame Umgliederung von Währungsumrechnungsdifferenzen; die Amortisation erworbener Kundenbeziehungen; Wertminderungen auf Goodwill; restrukturierungsbezogene Kosten im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen (beispielsweise Abgangsentschädigungen für Mitarbeitende, die in direktem Zusammenhang mit der Restrukturierung stehen, Kosten für die Beendigung von Verträgen, Rückstellungen für belastende Verträge, Beratungsaufwendungen im direkten Zusammenhang mit Restrukturierungsmassnahmen sowie erwartete Kosten vom Zeitpunkt der Einstellung von Geschäftstätigkeiten bis zu deren endgültiger Veräusserung); Honorare an Berater im Zusammenhang mit der Planung, Durchführung oder Finanzierung von M&A-Transaktionen; integrationsbedingte IT-Kosten oder sonstige allgemeine Aufwendungen; zusätzliche Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten sowie vom Verkäufer erstattete Beträge. Definitionen und weitere Details finden sich im Kapitel Alternative Performance Measures des Halbjahresberichts 2026 (nur in Englisch vorliegend) unter www.juliusbaer.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung