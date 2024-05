Interhome eröffnet sieben neue Service-Büros für Ferienwohnungen

Zürich (awp) - Der Ferienwohnungsvermittler Interhome eröffnet sieben neue lokale Service-Büros. Die Zahl der Anlaufstellen für Eigentümer sowie Gäste soll damit bis Sommer 2024 auf 115 in insgesamt zwölf europäischen Ländern steigen.

Bereits eröffnet hätten die Service-Büros an der deutschen Ostseeküste auf Usedom, in Aviemore in den schottischen Highlands, im Golf von Morbihan in der Bretagne sowie im Golfo di Marinella auf Sardinien, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Bis zum Beginn der Sommersaison sollen noch Vlissingen in der niederländischen Provinz Zeeland, Verbania am Lago Maggiore und Castiglione della Pescaia an der toskanischen Maremmaküste folgen.

Die lokalen Service-Büros von Interhome bieten Eigentümern von Ferienhäusern und Ferienwohnungen den Angaben zufolge ein Rundum-Management, von der Verwaltung und Pflege der Immobilie bis hin zur Gästebetreuung vor Ort. Das Zürcher Unternehmen plane weitere lokale Service-Büros in beliebten Ferienregionen, hiess es.

ys/uh