Intergroup öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Intergroup hat am 28.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.760 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intergroup einen Umsatz von 16.2 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0.770 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Intergroup ein Gewinn pro Aktie von -2.470 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.86 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 73.95 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 64.38 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch