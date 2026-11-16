INTERGIS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

INTERGIS hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 175.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte INTERGIS 152.00 KRW je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 234.61 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INTERGIS 177.11 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch