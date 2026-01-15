|
Interfactory,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Interfactory,Inc Registered hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.20 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16.71 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Interfactory,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 662.9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 735.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 9.82 Prozent verringert.
