Interfactory,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Interfactory,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 18.07 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 6.69 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 646.2 Millionen JPY – eine Minderung von 12.32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 736.9 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch