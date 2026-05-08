Interface Aktie 18606426 / US4586653044
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08.05.2026 11:40:26
Interface Inc. Reveals Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Interface Inc. (IFSIA) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $23.6 million, or $0.40 per share. This compares with $13 million, or $0.22 per share, last year.
Excluding items, Interface Inc. reported adjusted earnings of $23.9 million or $0.41 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.3% to $331 million from $297.4 million last year.
Interface Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $23.6 Mln. vs. $13 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.22 last year. -Revenue: $331 Mln vs. $297.4 Mln last year.
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