Interface: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Interface hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Interface 0.550 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 375.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395.7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch