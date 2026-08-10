Interface B präsentierte Quartalsergebnisse

Interface B hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Interface B 0.550 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 375.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch