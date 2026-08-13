Intercorp Financial Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Intercorp Financial Services hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.40 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intercorp Financial Services in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 900.2 Millionen USD im Vergleich zu 919.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch