Intercorp Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Intercorp Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1.22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intercorp Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von 1.15 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 912.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 811.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch