Interbit gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Interbit veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Interbit ein EPS von -0.030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch