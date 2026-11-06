Interarch Building Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Interarch Building Products stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18.27 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 19.25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Interarch Building Products im vergangenen Quartal 5.05 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Interarch Building Products 4.91 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch