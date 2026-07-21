Interactive Brokers Group Aktie 2812198 / US45841N1072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.07.2026 23:12:04
Interactive Brokers Q2 Profit Jumps As Revenue Climbs
(RTTNews) - Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) reported sharply higher second-quarter earnings and revenue, driven by strong growth in customer trading activity, higher commission revenue and increased net interest income.
For the second quarter, net income available to common stockholders increased to $312 million or $0.69 per share from $224 million or $0.51 per share in the prior-year period.
Adjusted earnings per share rose to $0.69 from $0.51 a year earlier.
Net revenue grew to $1.90 billion from $1.48 billion, while adjusted net revenue increased to $1.88 billion from $1.48 billion.
Commission revenue climbed 30% to $673 million, reflecting higher customer trading volumes across options, stocks and futures. Net interest income advanced 23% to $1.06 billion, while other fees and services increased 40% to $87 million.
Customer accounts rose 34% to 5.19 million, customer equity grew 40% to $930.3 billion, and Daily Average Revenue Trades (DARTs) increased 36%.
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..Weiterlesen!
Nachrichten zu Interactive Brokers Group Inc
Analysen zu Interactive Brokers Group Inc
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNovartis-Zahlen stützen: SMI letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende im Plus - über 25'000 Punkten -- US-Börsen schliessen fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich fester
Der heimische Markt notierte am Dienstag höher. Der deutsche Leitindex präsentierte sich fester. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.