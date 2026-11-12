Inter-Rock Minerals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Inter-Rock Minerals lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.06 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Inter-Rock Minerals ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.060 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43.6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 33.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch