Inter Parfums stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inter Parfums hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.95 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Inter Parfums noch ein Gewinn pro Aktie von 0.990 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Inter Parfums im vergangenen Quartal 341.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Inter Parfums 333.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch